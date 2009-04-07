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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ціни на газ

19:08, 7 квітня 2009 266

270-271 долар за кубометр платитиме Україна за російський газ у другому кварталі цього року.

У "Нафтогазі" кажуть - це на десять доларів менше, ніж хотіли росіяни - і на 40 більше, ніж очікували в українському уряді. Водночас у "Нафтогазі" сподіваються, що "Газпром" не буде застосовувати фінансові санкції, через те, що Україна спожила газу менше аніж передбачено у контрактах. Ігор Діденко (заступник голови правління НАК "Нафтогаз"): "Так, і в лютому, і в січні, і в березні первинні рахунки були виставлені на більші кількості газу. Але робочі консультації приводили до того, що рахунки корегувалися і таким чином, що стосується штрафних санкцій, ми сподіваємось, ми маємо велику надію, небезпідставну на те, що штрафні санкції до нас застосовуватись не будуть." У майбутньому, каже пан Діденко, Україна хотіла б зменшити обсяги законтрактованого газу до 33 мільярдів кубометрів. Що ж до уже спожитого газу - то Україна вже заплатила за використаний у березні газ 342 мільйони доларів. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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