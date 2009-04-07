Ціни на газ

270-271 долар за кубометр платитиме Україна за російський газ у другому кварталі цього року.

У "Нафтогазі" кажуть - це на десять доларів менше, ніж хотіли росіяни - і на 40 більше, ніж очікували в українському уряді. Водночас у "Нафтогазі" сподіваються, що "Газпром" не буде застосовувати фінансові санкції, через те, що Україна спожила газу менше аніж передбачено у контрактах. Ігор Діденко (заступник голови правління НАК "Нафтогаз"): "Так, і в лютому, і в січні, і в березні первинні рахунки були виставлені на більші кількості газу. Але робочі консультації приводили до того, що рахунки корегувалися і таким чином, що стосується штрафних санкцій, ми сподіваємось, ми маємо велику надію, небезпідставну на те, що штрафні санкції до нас застосовуватись не будуть." У майбутньому, каже пан Діденко, Україна хотіла б зменшити обсяги законтрактованого газу до 33 мільярдів кубометрів. Що ж до уже спожитого газу - то Україна вже заплатила за використаний у березні газ 342 мільйони доларів.