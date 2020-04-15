Ціни на гречку, хліб і молоко держава начебто знову зібралася регулювати
З 15 квітня і поки діятиме режим надзвичайної ситуації в Україні уряд Дениса Шмигаля начебто має намір відновити державне регулювання цін на деякі соціальні продукти та медичні вироби.
Про це розповів у фейсбуці голова ГО "Національна рада економічного розвитку" та Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
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За його словами, з 15 квітня уряд Шмигаля "повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби" у закладах торгівлі. Але не зачіпатиме виробників або постачальників.
Скасували вплив держави на ціни, нагадаємо, рішенням Кабміну від 7 червня 2017 – майже три року тому.
Ціни на які продукти регулюватиме держава
Уряд збирається моніторити ціни на 10 продуктів:
- Гречка.
- Цукор.
- Борошно пшеничне вищого гатунку.
- Макарони українського виробництва.
- Молоко жирності 2,5% в плівці.
- Житньо-пшеничний хліб.
- Курячі яйця 1 категорії.
- Курка в тушці.
- Вершкове масло 72,5%.
- Мінеральна вода без газу.
Також ціни регулюватимуть на 8 фармацевтичних препаратів та 2 медичні товари – медичні маски та рукавички, адже це засоби індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.
У який спосіб держава впливатиме на ціни
- Заклад торгівлі через електронну форму зобов’язують повідомляти про намір підвищити ціну на товари зі списку до Держпродспоживслужби.
- Держава ж буде вивчати причини підняття ціни, визначатиме економічну обґрунтованість такого рішення та надаватиме свій висновок.
Важливо! Про державне регулювання цін наразі немає жодної офіційної інформації.
Які заклади працюють у період карантину / Інфографіка 24 каналу
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