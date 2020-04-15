Ціни на гречку, хліб і молоко держава начебто знову зібралася регулювати

З 15 квітня і поки діятиме режим надзвичайної ситуації в Україні уряд Дениса Шмигаля начебто має намір відновити державне регулювання цін на деякі соціальні продукти та медичні вироби.

Про це розповів у фейсбуці голова ГО "Національна рада економічного розвитку" та Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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За його словами, з 15 квітня уряд Шмигаля "повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби" у закладах торгівлі. Але не зачіпатиме виробників або постачальників.

Скасували вплив держави на ціни, нагадаємо, рішенням Кабміну від 7 червня 2017 – майже три року тому.

Ціни на які продукти регулюватиме держава

Уряд збирається моніторити ціни на 10 продуктів:

Гречка.

Цукор.

Борошно пшеничне вищого гатунку.

Макарони українського виробництва.

Молоко жирності 2,5% в плівці.

Житньо-пшеничний хліб.

Курячі яйця 1 категорії.

Курка в тушці.

Вершкове масло 72,5%.

Мінеральна вода без газу.

Також ціни регулюватимуть на 8 фармацевтичних препаратів та 2 медичні товари – медичні маски та рукавички, адже це засоби індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.

У який спосіб держава впливатиме на ціни

Заклад торгівлі через електронну форму зобов’язують повідомляти про намір підвищити ціну на товари зі списку до Держпродспоживслужби.

Держава ж буде вивчати причини підняття ціни, визначатиме економічну обґрунтованість такого рішення та надаватиме свій висновок.

Важливо! Про державне регулювання цін наразі немає жодної офіційної інформації.



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