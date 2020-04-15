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      Ціни на гречку, хліб і молоко держава начебто знову зібралася регулювати

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      Ціни на деякі продукти регулюватиме держава / Ілюстративне фото (pixabay)

      З 15 квітня і поки діятиме режим надзвичайної ситуації в Україні уряд Дениса Шмигаля начебто має намір відновити державне регулювання цін на деякі соціальні продукти та медичні вироби.

      Про це розповів у фейсбуці голова ГО "Національна рада економічного розвитку" та Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

      Важливо знати Магазини погодилися знизити ціни на час карантину: які саме і на що

      За його словами, з 15 квітня уряд Шмигаля "повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби" у закладах торгівлі. Але не зачіпатиме виробників або постачальників. 

      Скасували вплив держави на ціни, нагадаємо, рішенням Кабміну від 7 червня 2017 – майже три року тому. 

      Ціни на які продукти регулюватиме держава

      Уряд збирається моніторити ціни на 10 продуктів:

      • Гречка.
      • Цукор.
      • Борошно пшеничне вищого гатунку.
      • Макарони українського виробництва.
      • Молоко жирності 2,5% в плівці.
      • Житньо-пшеничний хліб.
      • Курячі яйця 1 категорії.
      • Курка в тушці.
      • Вершкове масло 72,5%.
      • Мінеральна вода без газу.

      Також ціни регулюватимуть на 8 фармацевтичних препаратів та 2 медичні товари – медичні маски та рукавички, адже це засоби індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.

      У який спосіб держава впливатиме на ціни

      • Заклад торгівлі через електронну форму зобов’язують повідомляти про намір підвищити ціну на товари зі списку до Держпродспоживслужби.
      • Держава ж буде вивчати причини підняття ціни, визначатиме економічну обґрунтованість такого рішення та надаватиме свій висновок.

      Важливо! Про державне регулювання цін наразі немає жодної офіційної інформації. 

      Карантин
      Які заклади працюють у період карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Торгівля Продукти Кабінет Міністрів України Ціни Ціни на гречку Новини України
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