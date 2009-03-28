Ціни на нафту

Тиждень відзначився помітним зростанням цін на нафту в світі.

Якщо минулого тижня вартість бареля сировини закріпилася на 50 дол., наступні 5 днів торгів принесли подорожчання на 4-5 дол. Значну підтримку сировинному ринку надав фондовий. Вартість цінних паперів коливалась в зеленій зоні як в США, так і в Європі. До того ж, у Федеральній резервній системі заявили, що відновлення американської економіки може розпочатись не в наступному, а вже в цьому році.Однак, наприкінці тижня оптимістичні настрої зіпсували японці. В країні опублікували дані з ринку зайнятості та показники роздрібних продажів. Вони виявились нижчими від очікуваних, що змусило трейдерів задуматись, чи насправді країна, сонця, що сходить, бере курс на вихід з рецесії.