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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ціни на нафту

12:58, 28 березня 2009 200

Тиждень відзначився помітним зростанням цін на нафту в світі.

Якщо минулого тижня вартість бареля сировини закріпилася на 50 дол., наступні 5 днів торгів принесли подорожчання на 4-5 дол. Значну підтримку сировинному ринку надав фондовий. Вартість цінних паперів коливалась в зеленій зоні як в США, так і в Європі. До того ж, у Федеральній резервній системі заявили, що відновлення американської економіки може розпочатись не в наступному, а вже в цьому році.Однак, наприкінці тижня оптимістичні настрої зіпсували японці. В країні опублікували дані з ринку зайнятості та показники роздрібних продажів. Вони виявились нижчими від очікуваних, що змусило трейдерів задуматись, чи насправді країна, сонця, що сходить, бере курс на вихід з рецесії. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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