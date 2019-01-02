Ціни на нерухомість у новобудовах Києва: що змінилось у грудні 2018
Наприкінці 2018-го року ціни на квадратний метр на первинному ринку житла у Києві продовжували падати.
Аналітики порталу нерухомості ЛУН.ua підрахували, як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Києва та області в останній місяць минулого року.
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Так, у грудні 2018 середня ціна метра квадратного у новому житловому фонді столиці продовжувала знижуватись і зупинилась на позначці 23000 гривень (або 840 доларів) за квадрат.
Після піку у вересні 2018 середня ціна житла у новобудовах Києва падала впродовж трьох останніх місяців року.
Мінімальна ціна у грудні опустилась до 16000 гривень за метр квадратний.
Ціна метра квадратного у новобудовах Києва у грудні 2018
Найдешевше житло у новобудовах Києва в останній місяць 2018 можна було вже звично придбати у Деснянському та Дарницькому районах міста. За метр квадратний економ-класу там просять в середньому 18 тисяч гривень за квадрат.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах у районах Києва
Для порівняння у Печерському районі у центрі Києва доведеться викласти понад 49 тисяч гривень за метр квадратний.
До слова, з 1 січня 2019 року у Києві зросла квартплата за обслуговування будинків та прибудинкової території.