Ціни на нерухомість у новобудовах Києва: що змінилось у грудні 2018

Наприкінці 2018-го року ціни на квадратний метр на первинному ринку житла у Києві продовжували падати.

Аналітики порталу нерухомості ЛУН.ua підрахували, як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Києва та області в останній місяць минулого року.

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Так, у грудні 2018 середня ціна метра квадратного у новому житловому фонді столиці продовжувала знижуватись і зупинилась на позначці 23000 гривень (або 840 доларів) за квадрат.

Після піку у вересні 2018 середня ціна житла у новобудовах Києва падала впродовж трьох останніх місяців року.

Мінімальна ціна у грудні опустилась до 16000 гривень за метр квадратний.



Ціна метра квадратного у новобудовах Києва у грудні 2018

Найдешевше житло у новобудовах Києва в останній місяць 2018 можна було вже звично придбати у Деснянському та Дарницькому районах міста. За метр квадратний економ-класу там просять в середньому 18 тисяч гривень за квадрат.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах у районах Києва

Для порівняння у Печерському районі у центрі Києва доведеться викласти понад 49 тисяч гривень за метр квадратний.

До слова, з 1 січня 2019 року у Києві зросла квартплата за обслуговування будинків та прибудинкової території.