Ціни на пальне

В останню декаду березня дизпаливо має подешевшати, а ціни на бензини залишатимуться стабільними.

Принаймні, про це свідчить коридор вартості автомобільного пального, який оприлюднили у профільному міністерстві. Нагадаємо, цей документ визначає економічно обґрунтований рівень цін на світлі нафтопродукти, і трейдери повинні дотримуватися вказаних у ньому показників +/- півтора відсотки, відповідно до меморандуму, підписаного з урядом.Чиновники підрахували, що Дизельне пальне має коштувати на майже 5%, або на 25 копійок дешевше, ніж коштувало на минулому тижні - в середньому 5 гривень 7 копійок за літр. Орієнтовні ціни на висооктани, порівняно з другою декадою березня - не змінилися. За літр А-76 проситимуть в середньому 4 гривні, 93 копійки; 92 – 5,40, а 95 - 5 гривень 59 копійок.