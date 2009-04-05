Ціни на пальне

Квітень розпочався подорожчанням пального.

Згідно з коридором вартості бензинів і дизелю, який розробили і оприлюднили у профільному Міністерстві, автомобільне паливо у першу декаду квітня зросте в ціні, проти останньої декади березня. Нагадаємо, цей документ визначає економічно обґрунтований рівень цін на світлі нафтопродукти, і трейдери повинні дотримуватися вказаних у ньому показників +/- 1,5%, відповідно до меморандуму, підписаного з урядом.Чиновники підрахували, що Дизельне пальне має коштувати на 23 копійки дорожче, ніж коштувало ще на минулому тижні - в середньому 5 гривень 30 копійок за літр. Орієнтовні ціни на висооктани, порівняно з останньою декадою березня - також зросли, однак несуттєво. За літр А-76-го проситимуть в середньому 5 гривень 7 копійок; 92-го - 5,41, а 95-го - 5,6.