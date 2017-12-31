Ціни на сигарети зростуть в Україні з 1 січня

В Україні з 1 січня 2018 року зростуть на 30% акцизи на сигарети.

Це передбачено змінами, внесеними до Податкового кодексу.

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Документом передбачається поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів до 2024 року.

Зокрема, ставки специфічних акцизів на тютюнові вироби у 2018 році зростають на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%). Надалі вони мають зростати на 20% щороку до 2024 року.

Мета плану підвищення акцизів – досягнення мінімального рівня оподаткування, який діє в ЄС (90 євро на 1000 сигарет). Досі цей показник в Україні становив 20 євро (596,05 гривень).

Нагадаємо, за словами керівника Українського центру контролю за тютюном громадської організації "Життя" Андрія Скіпальського, з 2018 року очікується підвищення вартості пачки сигарет в середньому на 6 гривень – до 30 гривень.