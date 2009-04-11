Ціни розвертаються

Найнижчі ціни на купівлю і оренду житла в Україні - вже позаду.

Такого висновку доходять більшість операторів ринку. Принаймні, якщо йдеться про найнижчий сегмент якості і ціни, у якому традиційно найбільший попит.Анатолій Топал (фахівець ринку нерухомості): "За даними багатьох агенцій дно пережили ми в грудні-січні. Це стосовно дешевого житла". За даними компанії "SV Development", від початку року до 1 квітня середня ціна 1-, 2- і 3-кімнатних квартир на вторинному ринку в Києві знизилася на 27%, тобто на 625 доларів за квадрат - до ціни в 1671 долар за метр. Початок року ознаменувався в Україні вкрай низькою кількістю угод про продаж чи оренду нерухомості. На критично низькому рівні ринок тримався весь січень, але вже з середини лютого активності додалося.Анатолій Шульга (президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України): "Ця ж тенденція і в березні по всій Україні. Ріст". Однак, якщо вести мову про збут дорогих апартаментів - то на них, кажуть продавці, найдешевші ціни ще попереду, і найкращу нагоду придбати елітне помешкання, скоріш за все, можна буде зловити ближче до осені. Наталя Проніна (керівник відділу Knight Frank): "Запити є, на дуже дорогу оренду - 5-7 000, і 10000$/міс. Але вимоги при таких ставках дуже сильно виросли". Якщо раніше за певну суму пропонувалась більш-менш стандартна комплектація квартири, то зараз покупці вимагають за ті ж самі гроші набагато більшого. І хоч продажі житла зрушили з місця, із тим, що дешевшим воно вже не буде, згодні далеко не всі з його продавці. Мовляв, запас вільного житла у Києві становить наразі 3,5 тисячі квартир, і з нинішніми темпами продати їх буде складно навіть упродовж року. Віталій Бойко (директор "Української торгової гільдії"): "Темпи продажу зараз впали вдвічі на вторинному ринку, і в 3,5 рази на нове. За нинішніх умов - це дворічна пропозиція. Це не може не тиснути на ринок". Врятувати ринок може оптимізація механізмів приватного інвестування у нерухомість, кажуть експерти. До того ж, якщо вдасться вільні грошові ресурси населення спрямувати на ринок житла - то будівельна галузь дасть поштовх до оздоровлення усієї економіки.Віталій Бойко (директор "Української торгової гільдії"): "40-60 млрд. дол. витягнули з банківської системи. Ці засоби відповідають сумі іноземних інвестицій 2006 року, і більші за іноземні інвестиції 2005 у всю економіку України. На сьогодні вони знаходяться в народу". Частина цих коштів уже пожвавила ринок, щоправда не завжди гроші спрямовуються в економіку України. Багато людей, які володіють чималими сумами, під впливом кризи спохопилися вкладати їх у нерухомість за кордоном. Посиленим попитом клієнтів з України наразі користуються квартири у європейських столицях - на першому місці з яких Лондон - а також маєтки в Італії, Австрії та Швейцарії.