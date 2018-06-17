Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше

День у Києві обійдеться туристові у 9,20 євро (без проживання). Столиця України є одним із найдешевших туристичних місць Європи.

Такі цифри наводить база даних про рівень життя у світі Numbeo (ціни станом на початок квітня 2018 року).

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24 канал підрахував базові денні витрати туриста, який розраховує на бюджетний відпочинок. У денні витрати включено: їжа в недорогому ресторані і в McDonald's, кухоль місцевого пива, пляшка води, чашка капучіно, пачка цигарок і разовий проїзд у громадському транспорті. Серед європейських туристичних міст Київ виявився найдешевшим за цими критеріями.

Наступним у рейтингу йде столиця Болгарії Софія. Тут один бюджетний день для туриста обійдеться у 15,38 євро – сума аж на 70% більша, ніж аналогічні витрати в Києві. У суму до 20-ти євро в день можна вкластися у Бухаресті (18,11 євро), Будапешті (18,17 євро), Празі (19,19 євро), Загребі (19,53 євро), Братиславі (19,62 євро), Варшаві (19,63 євро).



Київ – найдешевше туристичне місто в Європі, на другому місці – Софія

Від 20 до 30 євро доведеться витратити у Ризі (21,98 євро), Вільнюсі (22,88 євро), Лісабоні (23,71 євро),Талліні (26,20 євро) та в Афінах (29,67 євро).

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Від 30 до 40 євро обійдеться туристові день у Берліні (31,15 євро), Відні (31,57 євро), Римі (36,36 євро), Стокгольмі (38,42 євро) та Брюсселі (38,56 євро).



Ціни в Європі: де доведеться викласти від 20 до 40 євро

А от охочим побачити Ейфелеву вежу день проживання в Парижі обійдеться у 41,15 євро. Від 40 до 50 євро також доведеться викласти в Амстердамі (41,38 євро), Гельсінкі (41,65 євро), Дубліні (46,50 євро), Копенгагені (46,58 євро) та Лондоні (47,70 євро).

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Найдорожчі ціни в Європі – у столиці Норвегії Осло та у столиці Ісландії Рейк'явіку. Там за день доведеться викласти майже 60 євро.



40 євро і більше: найдорожчі європейські міста

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Що таке Numbeo? Це одна з найбільших у світі баз даних про міста і країни світу. Вона включає в себе інформацію про умови і вартість життя, показники житла, охорону здоров'я, дорожній рух, злочинність та забруднення навколишнього середовища у різних куточках світу. Особливістю цієї бази даних є те, що вносити актуальну інформацію можуть звичайні користувачі, які перебувають у тому чи іншому місті.