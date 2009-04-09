Цінні мінерали

Криза вдвічі зменшить продажі алмазів та діамантів в 2009 році.

Такий прогноз оприлюднила найбільша в світі алмазодобувна компанія De Beers. Однак, ближче до кінця року, попит на дорогоцінні мінерали розпочне відновлюватися. Тим не менше уникнути збитків учасникам цього ринку навряд чи вдасться, вважають експерти. Лише в першому кварталі 2009 року лідер ринку південно-африканська De Beers щомісячно недораховувалась 100 млн. дол. В компанії повідомили, що були готові до кризи в галузі.De Beers заморозила видобування на окремих родовищах в Намібії та Ботсвані, зменшила добування в Канаді і закрила перспективний проект в Конго. Загалом скорочення добування склало 40%. За словами керівництва De Beers, реформування у всіх сферах бізнесу корпорації дозволить їй витримати зниження продажів в 2009-2010 роках. При цьому компанія залишатиметься прибутковою і платоспроможною.