Офіційні білети лотереї Mega Millions можна придбати на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter), провідного у світі сервісу з продажу офіційних білетів лотерей світу.

"Відповідно до правил лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, щоб брати участь в тиражах американських лотерей", – пояснює Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту.

Джекпот Powerball досяг 286 млн доларів, це понад 7 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в суботу, 5 червня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!

Перебуваючи в будь-якій точці світу, ви можете офіційно брати участь в тиражі!

Популярність лотереї США Powerball в останні тижні набирає більших обертів. Powerball здавна розігрує приголомшливі призи, але всесвітню популярність лотерея здобула на початку 2016, коли вона розіграла грандіозний джекпот, який перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж у всьому світі, який тільки зростав з кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, 3 гравцям не вдалося зірвати приз в 1,586 мільярда доларів.

Чи законно грати в американські лотереї з-за кордону?

Алекс Гальвес, юрист і імміграційний експерт в США, підкреслює, що кожен може брати участь і вигравати призи американських лотерей, включаючи Powerball:

Вам не обов'язково бути резидентом, щоб отримати лотерейний джекпот, тому що для уряду США важливо, щоб податки сплачувалися, і для цього не потрібно номер соціального страхування.

Расс Лопес, заступник директора зі зв'язків з громадськістю Каліфорнійської лотереї, додає:

Навіть людина без документів може купити білет і отримати приз, якщо він виграє в Powerball, йому не обов'язково бути громадянином, тому що необхідно мати на увазі, що жоден закон в Сполучених Штатах не забороняє іноземцю вигравати в лотерею.

Ви можете купувати білети цих (і не тільки) лотерей через інтернет, і брати участь в розіграшах нарівні з американцями. Беручи участь в лотереях онлайн на сайті smartlottoshop.com, ви можете бути впевнені в тому, що ваш білет буде куплений місцевим представником сервісу в ліцензованій точці продажу на території Штатів і не буде покидати меж США надалі. Таким чином, умови організаторів повністю дотримуються.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

Створити обліковий запис Вибрати Powerball зі списку, що містить приблизно 50 лотерей Заповнити номери (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами) Оплатити замовлення

Працівник сервісу, який знаходиться в США купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Податки і виплати

У США всі виграші на суму вище 5.000 доларів обкладаються федеральним податком у 24%. Залежно від місця покупки фізичного білета, від вас також може знадобитися заплатити податок штату. Підкреслимо, що податки – єдине відрахування з вашого призу. theLotter не бере комісійних з виграшу, оплата послуг сайту здійснюється при оформленні замовлення, і являє собою невелику надбавку до ціни білета.

Smartlottoshop.com (спецсайт бренду theLotter) – це не тільки Powerball. На сайті ви знайдете більше 45 лотерей, включаючи провідні лотереї США і Європи, з призами в десятки і сотні мільйонів євро. Зайдіть на сайт сервісу сьогодні і забезпечте свою участь у найбільших тиражах світу. Ми сподіваємося, що вам пощастить!