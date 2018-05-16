Цукерберг зустрінеться з представниками Європарламенту

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг погодився виступити в Європарламенті в зв'язку зі скандалом навколо витоку даних своїх користувачів.

Про це повідомляє агентство AFP у Twitter.

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"Цукерберг погоджується зустрітися з представниками Європарламенту", – йдеться у повідомленні.

За словами єврокомісара Віри Юрової, цей випадок дуже важливий, щоб "просто так переглянути його".

#BREAKING Facebook's Zuckerberg agrees to meet European MEPs: official — AFP news agency (@AFP) May 16, 2018

Нагадаємо, 10 квітня засновник Facebook Марк Цукерберг майже 5 годин давав покази в американському Сенаті. Представники юридичного комітету та комітету з торгівлі, науки та транспорту ставили питання про дані користувачів та про втручання у вибори президента США за допомогою соціальної мережі.