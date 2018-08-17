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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Цуренко перемогла росіянку і вийшла в чвертьфінал турніру серії WTA

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українка Леся Цуренко успішно подолала третій раунд престижного турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті (США).

За вихід до 1/4 фіналу змагань Цуренко за 1 годину 53 хвилини здобула перемогу над росіянкою Катериною Макаровою – 7:6, 6:2.

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Українка провалила дебют зустрічі – в першому сеті росіянка вела з рахунком 5:1, але в підсумку поступилася на тай-брейку. Другий сет пройшов під диктовку українки.

У чвертьфіналі українська тенісистка зіграє з переможцем пари Сімона Халеп – Ешлі Барті. Зазначимо, що Цуренко тільки раз пробивалася до чвертьфіналу на турнірах серії WTA Premier 5 – в 2015 році в Торонто.

Леся Цуренко – Катерина Макарова 2:0 (7:6, 6:2)

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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