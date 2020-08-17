Туреччина посилює карантин через збільшення кількості випадків COVID-19: що зміниться
У Туреччині через зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом посилюють карантинні заходи. Влада посилює обмеження для окремих категорій громадян, зокрема літніх людей.
Обмеження стосуються провінцій Сіїрт, Газіантеп, Шанліурфа, Елазиг, Ван, Кайсері, Ялова, Бартін. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву МОЗ Туреччини.
До речі МОЗ спростовує те, що лікарні Туреччини заповнені хворими на COVID-19
Як в Туреччині посилюють карантин
- У всіх цих провінціях літнім людям віком за 65 обмежили час користування громадським транспортом і відвідування торгівельних центрів і ринків. Також їм заборонили ходити на пікніки та відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручини, весілля тощо.
- В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини чи окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до чотирьох метрів.
- У провінції Сіїрт обмеження щодо участі в масових заходах також стосуються дітей віком до 15 років. У провінції Газіантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту. У провінції Елазиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.
Яка ситуація в Туреччині з коронавірусом
- За минулу добу в Туреччині виявили найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 1256.
- Загалом від початку пандемію в країні зафіксували вже понад 248 тисяч випадків. Померло 5955 людей, одужали майже 230 тисяч.
- Глава МОЗ Туреччини повідомив, що кількість тяжких пацієнтів, що є критичним показником, загалом збільшується порівняно з кількістю пацієнтів, що входять до групи ризику.