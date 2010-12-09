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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      "Турист": розмірене життя Френка однієї миті розчиняється у вирі пригод

      Фільм дня 718

      Фільм є спільним продуктом США, Франції та Італії, адже саме в цих країнах відбувалися його зйомки. Прем'єра драми "Турист" в українських кінотеатрах запланована на початок 2011 року.

      Навіть найглибші душевні рани можна заживити яскравими враженнями. Аби позбавитися тривалої та гнітючої депресії американець на ім’я Френк приїжджає до Італії. Вузькі вулички та навіть повітря романтичної Венеції, просякнуті коханням та пристрастю, тож не дивно, що саме тут він зустрічає жінку своєї мрії. Зранене серце, схоже, вже готове здатися новому коханню. Однак, плани пари порушує вир шалених небезпек та підступний план красуні.

      Режисер - Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк, володар Оскару за стрічку "Життя інших". В ролях - найяскравіші зірки сучасного кіно - Джонні Депп та Анджеліна Джолі. У численних інтерв’ю актори не втомлюються ділитися враженнями зі зйомок та осипати один одного компліментами.

      blog_ava
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      Новини за 9 грудня 2010
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