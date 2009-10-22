Туристична мекка

Фахівці у сфері розваг пророкують Львову туристичний бум за 5-7 років.

Такого висновку вони дійшли, на першому форумі туризму, який відкрили у місті. Понад 100 представників із різних галузей сфери обслуговування гадали - що ж вабить гостей у Львів. Кажуть, вдалий проект - чудо-потяг, який почав курсувати містом цьогоріч.Мар'яна Романюк (представник тур фірми): “Наш поїзд є дуже хорошою пропозицією для бізнес-туристів, які мають мало часу і не можуть ходити по Львову 3-4 години, а за годину можуть побачити і дізнатися багато цікавого”.З’ясували - найбільше туристи полюбляють львівські кнайпи - ресторани і кафе. Ресторатори кажуть, влучили у "десятку", коли придумали для кожного закладу свою ідею. Туристи це оцінили.Денис Храмов (працює у ресторані): “За один вечір середньостатистичний гість у закладі харчування може залишити від 200 до тисячі гривень. Не шкодують коштів і на сувеніри. Футболка за 80 гривень, чи чашка за 30 - не такі вже й великі гроші для туриста”.Обслуговування часто хвалять. Концепцію закладів. В загальному хороші відгуки про всі заклади.Назар Піх (продавець сувенірів): “Найбільше залишають австріяки, німці, американці, такі люди можуть залишити і по 1 тисячі, і по 2, і по 3. Їм щось сподобалось, і вони кажуть: я то беру”.Середньовічні мури Львова приваблюють туристів не менше, ніж море і пляжі - кажуть фахівці. Втім, місту ще слід добре попрацювати над сферою обслуговування. Багатство міста треба навчитись гарно подати.