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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Туризм

09:45, 2 березня 2009 236

За перші два місяці 2009-го кількість відпочивальників у Криму скоротилася на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Такі дані оприлюднило Міністерство курортів і туризму автономії. Зауважимо, з початку року на півострові відпочили 36 тис осіб. Наразі в автономії працює більше сотні санаторно-курортних і туристських підприємств - заклади відпочинку заповнені трохи більше ніж на третину. Торік у цей же період у Криму працювало на 13 курортних установ більше, а коефіцієнт заповнення був більшим на відсоток. Втім, у профільному кримському міністерстві поточною ситуацію не надто переймаються, адже готуються до прийому туристів на травневі свята - саме на початку травня кількість гостей на півострові збільшується у рази. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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