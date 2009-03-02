За перші два місяці 2009-го кількість відпочивальників у Криму скоротилася на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Такі дані оприлюднило Міністерство курортів і туризму автономії. Зауважимо, з початку року на півострові відпочили 36 тис осіб. Наразі в автономії працює більше сотні санаторно-курортних і туристських підприємств - заклади відпочинку заповнені трохи більше ніж на третину. Торік у цей же період у Криму працювало на 13 курортних установ більше, а коефіцієнт заповнення був більшим на відсоток. Втім, у профільному кримському міністерстві поточною ситуацію не надто переймаються, адже готуються до прийому туристів на травневі свята - саме на початку травня кількість гостей на півострові збільшується у рази.