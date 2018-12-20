Туризм приносить економіці Львова 17 мільярдів гривень на рік, – Садовий

Прибутки від туризму є суттєвим джерелом для Львова, причому за останні 7 років дохід від цієї галузі у міський бюджет виріс у 7 разів.

Про це міський голова Львова розповів у своєму відеоблозі на YouTube.

"За останній рік в економіку Львова зайшло понад 17 мільярдів гривень від туризму. Це вже справжня індустрія, яка годує десятки тисяч людей. Ріст за останні 7 років – майже в 4 рази. Це важливо, адже на сьогодні близько 10 відсотків грошей в світовій економіці крутяться в туризмі", – зазначив Андрій Садовий.

За словами Андрія Садового такого результату вдалось досягнути в першу чергу за рахунок розвитку львівського аеропорту.

"Авіація – один з ключових елементів запуску економіки. Плюс авіація – це артерії, які об‘єднують країну. В країні, яка називає себе авіаційною державою, повинні з‘явитись недорогі авіасполучення між усіма містами, а не лише через Київ і за всі гроші, як є зараз", – зазначив мер.

Нагадаємо, раніше Львів увійшов у топ-100 найбільш відвідуваних міст світу за рейтингом міжнародної організації Euromonitor.