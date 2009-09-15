Туркменський газ
Туркменістан готовий розпочати діалог про відновлення прямих поставок газу в Україну.
Таку думку висловлюють у Секретаріаті Президента. За словами представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, українська делегація, яка наразі перебуває з візитом у Туркменістані, має повернутися з оптимістичними результатами. Втім про якісь конкретні домовленості говорити ще зарано через нестабільну політичну ситуацію в Україні, та існуючі угоди між Ашгабадом та Москвою.Олександр Нарбут (експерт): “Можуть бути підписані протоколи про наміри, а швидше за все я очікую більше заяв, які можуть обіцяти цю перспективу, не більше”.Тому реальні угоди, якщо і будуть підписані, то вже з новим Президентом України. Втім фахівці переконані, туркменський газ у будь-якому разі буде на 40-50 дол. дешевше за російський.Юрій Бойко (заступник голови комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу): “Він буде значно дешевшим, тому що більш дорого газу чим зараз ми отримуємо, просто неможливо придумати”.Зауважимо, в ході переговорів з туркменською стороною розглядався також "російський фактор". Так за словами пана Соколовського на сьогодні існує декілька варіантів вирішення питання транзиту туркменського газу через Росію на взаємовигідних умовах.
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