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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Турне Кравіца

12:48, 7 квітня 2009 209

Уже незабаром стартує європейське турне популярного американського виконавця Ленні Кравіца.

І хоча самі шоу починаються лише сімнадцятого квітня, співак уже активно готується до виступів і навіть дав перший preview-концерт у своїй репетиційній студії на околиці Парижа.Потрапити на шоу пощастило майже двом сотням поціновувачів творчості Ленні. На сцені музикант відіграв сорок хвилин лише найкращих своїх хітів, включно з композиціями з дебютного альбому "Let Love Rule" 89 року. До слова, цьогоріч релізу виповнюється 20. І, тим не менше, для самого виконавця платівка й досі актуальна.Ленні Кравіц (музикант): "Для мене цей матеріал і досі свіжий та цікавий. Пам`ятаю всі ці пісні, пам`ятаю емоції, які вони в мене викликали, людей, які мене оточували, коли я писав музику, запах, смак, атмосферу тодішнього життя. Я б не змінив у цих записах жодної ноти".Розпочнеться турне тут же, у Франції, сімнадцятого квітня. Завершаться концерти в липні в Німеччині. Крім цього, Кравіц відвідає Великобританію, Італію, Іспанію, Австрію, Швейцарію, Польщу, Боснію, Чехію та Словаччину.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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