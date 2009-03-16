19:37
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Турне Річі

11:38, 16 березня 2009 245

Дублінським концертом стартувало світове турне співака Лайонела Річі.

Виконавець, чия кар’єра сягнула вже третього десятку, розповідає, що з кожним роком публіка молодшає та буквально "краде" його шоу, перекрикуючи тексти пісень.Лайонел Річі (співак): "Це було перше шоу в турне, і я поняття не мав, що відбуватиметься на сцені, як вона буде освітлена. Проте все це немає ніякого значення. Адже я вже встиг призабути, що все залежить від публіки."Крім повноформатного альбому Just Go, п`ятиразовий лауреат премії "Ґреммі" та володар статуетки "Оскар" за пісню до стрічки 85-го року "Білі Ночі", Лайонел Річі також випустив однойменний синґл. Проте нові пісні - не єдине, що бажають почути на концерті фани, розповідає співак.Лайонел Річі (співак): "Ми поволі інтегруємо в шоу нові композиції. З часу офіційного релізу платівки минув десь тиждень. Тож, ми тримаємо на останок все, крім синґла. Цими піснями ми робимо такий собі перехід до нового матеріалу на концерті."У планах Річі відіграти ще кілька концертів на Туманному Альбіоні, після чого співак вирушить до Німеччини та Франції.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
355
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 630
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
592
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19251
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
302
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук