Турне Річі

Дублінським концертом стартувало світове турне співака Лайонела Річі.

Виконавець, чия кар’єра сягнула вже третього десятку, розповідає, що з кожним роком публіка молодшає та буквально "краде" його шоу, перекрикуючи тексти пісень.Лайонел Річі (співак): "Це було перше шоу в турне, і я поняття не мав, що відбуватиметься на сцені, як вона буде освітлена. Проте все це немає ніякого значення. Адже я вже встиг призабути, що все залежить від публіки."Крім повноформатного альбому Just Go, п`ятиразовий лауреат премії "Ґреммі" та володар статуетки "Оскар" за пісню до стрічки 85-го року "Білі Ночі", Лайонел Річі також випустив однойменний синґл. Проте нові пісні - не єдине, що бажають почути на концерті фани, розповідає співак.Лайонел Річі (співак): "Ми поволі інтегруємо в шоу нові композиції. З часу офіційного релізу платівки минув десь тиждень. Тож, ми тримаємо на останок все, крім синґла. Цими піснями ми робимо такий собі перехід до нового матеріалу на концерті."У планах Річі відіграти ще кілька концертів на Туманному Альбіоні, після чого співак вирушить до Німеччини та Франції.