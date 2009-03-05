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Turning Torso

Дизайн 10:25, 5 березня 2009 460

У Мальме нове визначне місце.

Turning Torso - це, ймовірно, найбільш вражаючий хмарочос у Скандинавії. 54 поверхи витягнулись на 190 метрів у висоту. Turning Torso задумували як скульптуру, а не будівлю. Сантьяго Калатрава хотів відобразити рух людини.Сантьяго Калатрава (архітектор): "Я робив схожу роботу вже не один раз. Я - скульптор і художник. На мою думку, ця робота поєднує мою зацікавленість у малюванні, скульптурі та архітектурі."Дев'ять кубоподібних частин викручуються догори до неба створюючи враження, наче будівля рухається. Сантьяго Калатрава намагається вдихнути життя в архітектуру. Turning Torso презентує новий напрямок.Сантьяго Калатрава (архітектор): "Сміливість, яка просто вивертається у повітрі, і люди можуть бачити її із багатьох ракурсів. Також будівля дуже висока і добре вписується у пейзаж міста."Втім, спочатку шведам так не здавалось. Адже будинки у Мальме зовсім невисокі. Окрім того Turning Torso коштує близько 160 мільйонів євро - майже вдвічі більше, аніж розраховували спочатку. Сантьяго Калатрава, одружений із шведкою та мешканець Цюриху, ставиться до цього спокійно. Його архітектурні проекти всюди сприймають дуже добре.Сантьяго Калатрава (архітектор): "Цілком очевидно, що будівництво чогось такого може коштувати більше, аніж планувалось. Адже ось такий хмарочос збудували вперше. Ця будівля - унікальна. Більше таких немає."Вид, який відкривається із 147 кімнат на відомий міст Оресунд та небокрай над протокою, - унікальний та ексклюзивний. І коштує він чимало - орендарі платять до 2800 євро за місяць. Але все одно тут є багато цікавого.Сантьяго Калатрава (архітектор): "Попри той факт, що ідея - цілком нова і щось таке будували вперше, споруда вийшла успішною. Орендували усі квартири та офіси. Будівля привертає дуже багато уваги, і також має чималий попит."В ідеалі, на комп'ютерній анімації Turning Torso усі квартири вже орендовані, на кожному поверсі дорогі меблі. Відкриття будівлі - це велика подія для Сантьяго Калатрави.Сантьяго Калатрава (архітектор): "Передусім, я дуже, дуже вдячний за те, що мені дали можливість спроектувати цю будівлю. І я дуже задоволений, що місту Мальме вона сподобалась."Шампанське та закуски - місто вітає Turning Torso та його творця. Схоже, завдяки цій будівлі Мальме зарахують до місць із видатною архітектурою.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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