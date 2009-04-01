Турнір доміно

Гра на дурня у День дурня.

Харків’яни вирішили нетрадиційно відзначити 1 квітня - влаштували чемпіонат з доміно. У місцевому парку крім пересічних дворових завсідників, позмагатись за звання кращого прийшли і міські чиновники.Геннадій Кернес (секретар міської ради): “Сьогодні ми граємо заради задоволення. На гроші в доміно напевно грають. Напевно. Але я не граю”.Ігор Шурма став достойним суперником секретаря ради. Каже, грає добре, бо має достатньо досвіду.Ігор Шурма (заступник міського голови): “Коли не поступив в інститут - працював на заводі фрезерувальником. І в 12-15 ставали всі станки і всі бігли грати в доміно”.Головний приз змагань - маленький козлик Доміно. Хоч він і дістався переможцям, однак переможених в турнірі не було. Усі учасники отримали подарунки та грамоти. А дехто презентами навіть поділився...