Творча резиденція пам'яті героя Майдану: на Тернопільщині відкрили особливу резиденцію

На Тернопільщині по-особливому вшановують пам'ять наймолодшого Героя Небесної Сотні. Назару Войтовичу було лише 17 років, коли під час Майдану куля снайпера влучила йому у голову.

Тепер в його рідному селі відкрили незвичайну мистецьку резиденцію. Сюди приїздять художники та скульптори не лише з України, а й за кордону. Працюючи над своїми роботами, вони згадують хлопця, який теж мріяв стати художником.

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Він є наймолодшим Героєм Небесної Сотні. Коли в Києві почались сутички 17-річний Назар Войтович поїхав до столиці. Пробув на Майдані всього три години, бо снайперська куля обірвала молоде життя.



Назар Войтович

Резиденцію його пам'яті заснували у 2017. До того – це було покинуте колгоспне приміщення.



Резиденція імені героя

Батько Назара разом з односельчанами вирішив перетворити його на місце, де б могли збиратися молоді художники.

Ця мистецька резиденція, ніби продовження його справи і його мрія. Сюди з’їжджаються митці. Серце його зупинилося, але він запалив тисячі сердець,

– сказав батько героя Небесної сотні Юрій Войтович.



Робота у резиденції

Нещодавно творчий простір включили до Міжнародної програми мистецьких резиденцій. Щороку художники залишають тут своєрідні подарунки. Цьогоріч намалювали серце Назара Войтовича у трипільському стилі. Створені роботи виставлятимуть у галереях України та за кордону.