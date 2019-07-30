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      Творча резиденція пам'яті героя Майдану: на Тернопільщині відкрили особливу резиденцію

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      На Тернопільщині по-особливому вшановують пам'ять наймолодшого Героя Небесної Сотні. Назару Войтовичу було лише 17 років, коли під час Майдану куля снайпера влучила йому у голову.

      Тепер в його рідному селі відкрили незвичайну мистецьку резиденцію. Сюди приїздять художники та скульптори не лише з України, а й за кордону. Працюючи над своїми роботами, вони згадують хлопця, який теж мріяв стати художником.

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      Він є наймолодшим Героєм Небесної Сотні. Коли в Києві почались сутички 17-річний Назар Войтович поїхав до столиці. Пробув на Майдані всього три години, бо снайперська куля обірвала молоде життя.

      назар войтович євромайдан
      Назар Войтович

      Резиденцію його пам'яті заснували у 2017. До того – це було покинуте колгоспне приміщення.

      євромайдан назар войтович
      Резиденція імені героя

      Батько Назара разом з односельчанами вирішив перетворити його на місце, де б могли збиратися молоді художники.

      Ця мистецька резиденція, ніби продовження його справи і його мрія. Сюди з’їжджаються митці. Серце його зупинилося, але він запалив тисячі сердець,
      – сказав батько героя Небесної сотні Юрій Войтович.

      назар войтович євромайдан
      Робота у резиденції

      Нещодавно творчий простір включили до Міжнародної програми мистецьких резиденцій. Щороку художники залишають тут своєрідні подарунки. Цьогоріч намалювали серце Назара Войтовича у трипільському стилі. Створені роботи виставлятимуть у галереях України та за кордону.

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      Теги: Новини України Євромайдан Небесна Сотня Тернопіль Мистецтво
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