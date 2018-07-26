Соціальна мережа Twitter автоматично обмежуватиме доступ до неверифікованих облікових записів, які змінюють свій нік на "Ілон Маск" (Elon Musk). Негайне блокування всіх, хто хоче підписуватися ніком засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска пов'язане із нової політикою компанії, яка спрямована на боротьбу із спамерами та шахраями.

Про це повідомляє The Verge.

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Такий крок дозволить протистояти численним ботам, які імітують популярний профіль, аби вводити в оману випадкових користувачів у відповідях на реальні твіти Маска. Зокрема, шахраї відправляли повідомлення із пропозицією відправити гроші в обмін на кілька токенів нової криптовалюти.



Twitter блокуватиме фейкові акаунти Ілона Маска

Варто зазначити, що доступ до заблокованого аккаунту можна повернути і навіть залишити собі ім'я Маска, якщо пройти «тест на розрізнення людей та комп’ютерів» – ввести відповідний код з картинки – і прив'язати до профілю номер телефону. У соцмережі наразі не коментують, чи застосовується подібна міра до імен інших користувачів.

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