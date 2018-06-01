Twitter масово блокує акаунти користувачів, яким на момент реєстрації не виповнилося 13 років

Розробники Twitter почали блокувати користувачів, чий вік не відповідав правилам користування сервісом на момент реєстрації облікового запису.

Про це повідомляє Guardian.

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Сервіс мікроблогів Twitter був запущений в 2006 році, отже багатьом користувачам, які зареєструвалися у 2006 році, зараз набагато більше 18 років.

Адміністрація Twitter вдалася до таких заходів з метою виконати вимоги "Загального регламенту щодо захисту даних" (GDPR - General Data Protection Regulation), який набрав чинності з 25 травня 2018 року на території Євросоюзу.

Я отримав повідомлення про те, що мій обліковий запис було заблоковано, і для обробки моїх даних буде потрібна батьківська згода, або мій обліковий запис буде видалено,

– прокоментував виданню Guardian один користувач, якому 20 років.

Він зареєструвався в сервісі мікроблогів у 2009 році і не вказав дані стосовно дня свого народження. Пізніше користувач вніс неправдиві дані, щодо дати свого народження, а потім оновив інформацію до актуальної.

В офісі компанії поки уникають офіційних коментарів щодо ситуації з блокуваннями. При цьому джерела в Twitter підтвердили, що рішення про блокування було прийнято. У соцмережі намає механізмів розподілу контенту створеного користувачем у віці до 13 років і контенту, створеного тим же користувачем, коли йому вже виповнилося 13 років. Тому компанія прийняла рішення заблокувати деяких користувачів, щоб забезпечити виконання нового закону.

Схоже на те, що Twitter все ж працює над кращим вирішенням цього питання. Постраждалі користувачі повідомляють, що мають можливість відновити доступ до своїх акаунтів, після того, як підтвердять свій теперішній вік.

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Twitter є єдиною соціальною мережею, яка таким чином інтерпретувала нове законодавство ЄС. Snapchat, Facebook і Instagram не змогли негайно відповісти на запити про те, як вони будуть реагувати на ситуацію, що виникла, але жодна з компаній не застосовувала аналогічні заборони для користувачів.