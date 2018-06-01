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Twitter масово блокує акаунти користувачів, яким на момент реєстрації не виповнилося 13 років

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Twitter масово блокує акаунти користувачів
Twitter масово блокує акаунти користувачів / 24 Канал

Розробники Twitter почали блокувати користувачів, чий вік не відповідав правилам користування сервісом на момент реєстрації облікового запису.

Про це повідомляє Guardian.

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Сервіс мікроблогів Twitter був запущений в 2006 році, отже багатьом користувачам, які зареєструвалися у 2006 році, зараз набагато більше 18 років.

Адміністрація Twitter вдалася до таких заходів з метою виконати вимоги "Загального регламенту щодо захисту даних" (GDPR - General Data Protection Regulation), який набрав чинності з 25 травня 2018 року на території Євросоюзу.

Я отримав повідомлення про те, що мій обліковий запис було заблоковано, і для обробки моїх даних буде потрібна батьківська згода, або мій обліковий запис буде видалено,
– прокоментував виданню Guardian один користувач, якому 20 років.

Він зареєструвався в сервісі мікроблогів у 2009 році і не вказав дані стосовно дня свого народження. Пізніше користувач вніс неправдиві дані, щодо дати свого народження, а потім оновив інформацію до актуальної.

В офісі компанії поки уникають офіційних коментарів щодо ситуації з блокуваннями. При цьому джерела в Twitter підтвердили, що рішення про блокування було прийнято. У соцмережі намає механізмів розподілу контенту створеного користувачем у віці до 13 років і контенту, створеного тим же користувачем, коли йому вже виповнилося 13 років. Тому компанія прийняла рішення заблокувати деяких користувачів, щоб забезпечити виконання нового закону.

Схоже на те, що Twitter все ж працює над кращим вирішенням цього питання. Постраждалі користувачі повідомляють, що мають можливість відновити доступ до своїх акаунтів, після того, як підтвердять свій теперішній вік.

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Twitter є єдиною соціальною мережею, яка таким чином інтерпретувала нове законодавство ЄС. Snapchat, Facebook і Instagram не змогли негайно відповісти на запити про те, як вони будуть реагувати на ситуацію, що виникла, але жодна з компаній не застосовувала аналогічні заборони для користувачів.

Теги: Новини України Техно Інтернет Соцмережі Twitter
Джерело: 24 Канал
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