З осені минулого року йдуть судові розгляди тютюнових виробників з АМКУ через мільярдний штраф. Компанії готові подати позов до арбітражу, пишуть ЗМІ.

Міжнародні тютюнові компанії готові подати позов до арбітражу проти України на мільярди гривень, пише видання Дело. Компанії мають намір оскаржувати вже в міжнародних судах штраф Антимонопольного комітету на 6,5 мільярдів гривень, якщо українські суди не задовольнять їхні позови.



"Але в такому випадку тютюнові компанії отримають підстави для звернення в Міжнародний інвестиційний арбітраж: він підтвердить незаконність рішення АМКУ і зобов'яже державу Україна компенсувати втрати міжнародним тютюновим компаніям", – стверджує видання.



"Такі дії з боку АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять до десятки найбільших платників податків України, але практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції для понад 7 мільйонів споживачів в Україні і створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі", – йдеться у зверненні Асоціації Укртютюн на ім'я президента Володимира Зеленського.



У Мінекономіки попереджають, що судові спори загрожують Україні втратою надходжень до бюджету.



"Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету – це те, чого ми можемо очікувати", – прокоментувала заступник міністра Світлана Панаїотіді.



Нагадаємо, АМКУ оштрафував чотирьох виробників сигарет і дистриб'ютора "Тедіс Україна" на 6,5 мільярдів гривень у жовтні минулого року. З того часу тривають судові спори.