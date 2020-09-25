Увечері 25 вересня під Чугуєвим на Харківщині впав літак з курсантами Харківського нацуніверситету Повітряних сил. Вже є офіційна інформація про загиблих. На щастя, кільком особам також вдалося вижити.

Авіактастрофа з курсантами на Харківщині: інформація про жертв і потерпілих

Інформацію про загиблих підтвердив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у фейсбуці. Чиновник додав, що є і ті, хто вижив.

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Терміново виїхав на місце подій. Усім потерпілим буде надано всебічну допомогу. Також вони отримають компесанції від держави,

– зазначив Кучер.

Також інформацію про жертв і про те, що на борту перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ, підтвердили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Військові кажуть, що також є травмовані.

За даними ДСНС і заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, на борту літака перебували 24 особи (пресслужба МВС дає про 23: 5 членів екіпажу та 18 курсантів). ЗМІ передають, що летіли також 3 офіцери Міноборони.

За словами Геращенка, станом на 22:00 загинули 20 осіб (як екіпаж, так і курсанти), ще двоє отримали важкі травми та їх у важкому стані госпіталізували. Крім того, двох осіб шукають. ДНС повідомляє про 28 людей на борту та про 22 загиблих.

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