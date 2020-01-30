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      У 16 містах опалювальний сезон може закінчитися вже 1 лютого: причина

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      1 лютого опалювання може припинитися у 16 містах / unn.com.ua

      З 1 лютого "Нафтогаз" може припинити постачати газ 18 теплокомуненерго, які розташовані у 16 населених пунктах України. Причина – заборгованість тепловиків за газ.

      Про загрозу для населення залишитися без тепла повідомили на сайті "Нафтогазу".

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      Загальна заборгованість, яку цим тепловикам потрібно погасити, складає 406 мільйонів гривень,
      – йдеться в повідомленні.

      "Нафтогаз" відновить постачання газу у ці населенні пункти лише після сплати цих грошей. Адже не має права доставляти газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків. Борги слід погасити до кінця доби 30 січня 2020 року.

      Проблеми з опаленням можуть виникнути в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Щасті, Полтаві, Харкові, Сумах та інших містах.

      газ

      Де можуть виникнути проблеми з постачання газу / Фото "Нафтогазу"

      Що відомо про теплокомуненерго-боржників

      • 24 січня у "Нафтогазі" повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України.
      • З того часу 19 з 37 проблемних тепловиків оплатили "Нафтогазу" всі борги за газ. На цих підприємствах проблем з постачанням газу не буде.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Суми Новини Полтави Новини Харкова Новини Дніпра Новини Кривого Рогу Новини Одеси Опалювальний сезон Нафтогаз Газ
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