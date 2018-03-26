У англійському місті автомобіль протаранив стіну, за якою сім'я дивилася телевізор

У місті Вустер, що у Англії, машина протаранила стіну і потрапила всередину будинку. В цей час у будинку знаходилася сім'я, вони дивилися телевізор. Після аварії жінка та її дитина перебувають у лікарні.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Роберт Бетті, його дружина Мел та 15-річна донька Таш сиділи у своїй вітальні, коли машина протаранила стіну і потрапила всередину будинку.

26-річного водія заарештували за підозрою у нанесення фізичної шкоди під час небезпечного водіння. Зараз він перебуває під слідством.

Пан Беатті розповів пізніше, що його родина дивом залишилася живою.

"Я знайшов свою дружину на кухні, вона була приголомшена і розгублена. Потім я кинувся назовні, щоб врятувати свою доньку з іншого боку автомобіля. Вона теж була шокована і розгублена. Я заніс її теж на кухню", – розповів пан Беатті.