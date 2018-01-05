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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Apple офіційно заявили про проблеми в iMac та iPhone

06:43, сьогодні 1429 Читать новость на русском
Проблеми у Apple iMac та iPhone
Проблеми у Apple iMac та iPhone

Компанія Apple підтвердила існування критичної уразливості для процесорів всіх моделей iMac і iPhone.

"Виявлені дві загрози під назвами Meltdown і Spectre. Ці проблеми зачіпають майже всі пристрої та операційні системи, всі комп'ютери Mac і пристрої iOS піддані небезпеці", – йдеться в заяві на сайті Apple.

При цьому уточнюється, що зараз невідомо про шкідливий код, який здатний вплинути на кінцевих користувачів. А в самій компанії вже частково оновили операційні системи через ці ураження.

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У компанії додали, що, щоб хакери змогли скористатися вразливістю, необхідно встановити заражений додаток на пристрій, а щоб убезпечити себе від цього, слід довіряти лише надійним джерелам, таким як App Store.

Meltdown дозволяє додатку читати будь-яку пам'ять комп'ютера, включаючи пам'ять ядра. Spectre за допомогою пролому в ізоляції програм дозволяє хакеру зчитати інформацію з інших додатків. Дані уразливості здатні атакувати процесори Intel, ARM64, і, ймовірно, AMD.

Теги: Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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