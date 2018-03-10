У Білорусі обвалилася шахта: робітників досі не знайшли
У шахті "Білоруськалій", що у Білорусі, сталося обвалення породи, в цей момент там знаходилися двоє робітників. Також прохідницький комбайн і самохідний вагон виявилися повністю засипані породою.
Про це повідобляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі.
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"Створено комісію для розслідування причин і обставин раптового викиду", – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що під завалами опинилися машиніст гірничих виїмкових машин Іванов Максим (1973 року народження) і гірник очисного забою Вальков Дмитро Анатолійович (1985 року народження).
"Рятувальники та служби ведуть роботи з розчищення завалу. До теперішнього часу робітники не виявлено", – розповіли на підприємстві.
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