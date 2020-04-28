У Болгарії розповіли, коли планують почати літній туристичний сезон

Уряд Болгарії сподівається розпочати активний туристичний сезон з 1 липня. Міністерка туризму Ніколіна Ангелкова пропонує європейським країнам обговорити єдині правила поетапного відкриття кордонів всередині ЄС. А також запланувати гнучкіший режим для подорожей громадян з країн, які не входять в Євросоюз.

Про те, коли Болгарія планує починати літній туристичний сезон у 2020 році, розповіла міністерка туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова, пише BGNES.

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Ми плануємо почати підготовку з 15 червня і розпочати активний літній сезон з 1 липня,

– зазначила Ангелкова.

За її словами, туризм у ВВП Болгарії становить 12%. У цій сфері зайняті 11% працездатних болгар. "Я сподіваюся, що ця криза зробить нас сильнішими та згуртованішими, попри напруженість, яку кожен з нас відчуває у зв'язку з невизначеністю на даному етапі", – заявила очільниця міністерства.

Вона також пропонує створити так званий Європейський фонд компенсації подорожей. Його завдання – підтримувати ліквідність туроператорів та гарантувати захист споживачів. Долучитися до такої ініціативи Ангелкова закликає своїх колег з інших європейських країн.

Ми також попросили встановити єдині правила поступового відкриття кордонів ЄС, – між державами-членами та для подорожей всередині ЄС,

– заявила міністерка.

Та додала, що потрібно подумати про більш гнучкі візові умови для громад третіх країн. Зокрема, щодо їхніх подорожей в ЄС.

Зверніть увагу! Станом на 28 квітня у Болгарії зафіксували 1 387 випадків коронавірусу. Від недуги померли 58 людей, одужали – 222.