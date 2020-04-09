У Боярці сталася пожежа на електропідстанції: моторошне відео
У Боярці Київської області, 9 квітня, сталася пожежа на електричній підстанції. Пожежу вже загасили. Зараз ремонтники відновлюють електропостачання міста.
Про це повідомляє "ТСН". Вогонь було видно навіть у віддалених районах міста.
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Пожежа сталася на підстанції Укрзалізниці. За попередніми даними, у трансформаторній будці загорілося мастило.
Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що нібито було чути потужний вибух.
У телеграм-каналі Teza повідомили, що жертв внаслідок пожежі немає.
Дивіться відео пожежі в Боярці:
Боярка на карті:
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