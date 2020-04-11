У Броварах спалахнула велика пожежа через підпал трави: відео

У Броварах здійнялася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники вже прибули на місце займання та намагаються ліквідувати пожежу.

Відео пожежі у Броварах опублікували у телеграм-каналі Teza.

Важливо На Житомирщині разом з сухою травою спалили сільську раду: фото

Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу.

Загорілася велика ділянка трави біля вулиці Голубєва,

– мовиться у повідомленні.

Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.

Чому не можна палити суху траву