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      У Броварах спалахнула велика пожежа через підпал трави: відео

      - Читать новость на русском
      Пожежа у Броварах / unsplash.com

      У Броварах здійнялася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники вже прибули на місце займання та намагаються ліквідувати пожежу.

      Відео пожежі у Броварах опублікували у телеграм-каналі Teza.

      Важливо На Житомирщині разом з сухою травою спалили сільську раду: фото

      Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу. 

      Загорілася велика ділянка трави біля вулиці Голубєва,
      – мовиться у повідомленні.

      Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.

      Чому не можна палити суху траву

      • Через пожежу можуть згоріти будинки та цілі дачні селища, вибухнути газопроводи, машини, пошкодитися лінії електропередач.
      • Сильний вітер і природні умови в 80% випадків перекидають вогонь далеко і надовго.
      • Лісові пожежі знищують звірів і птахів, знижують приріст деревостоїв, збільшують вітровальність і послабляють лісові масиви, а потім усихаючи деревостої стають осередком шкідників і хвороб лісу.
      • Лісові пожежі несуть величезні економічні і екологічні втрати.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Екологія Новини Києва Пожежа
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