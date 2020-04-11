У Броварах спалахнула велика пожежа через підпал трави: відео
У Броварах здійнялася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники вже прибули на місце займання та намагаються ліквідувати пожежу.
Відео пожежі у Броварах опублікували у телеграм-каналі Teza.
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Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу.
Загорілася велика ділянка трави біля вулиці Голубєва,
– мовиться у повідомленні.
Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.
Чому не можна палити суху траву
- Через пожежу можуть згоріти будинки та цілі дачні селища, вибухнути газопроводи, машини, пошкодитися лінії електропередач.
- Сильний вітер і природні умови в 80% випадків перекидають вогонь далеко і надовго.
- Лісові пожежі знищують звірів і птахів, знижують приріст деревостоїв, збільшують вітровальність і послабляють лісові масиви, а потім усихаючи деревостої стають осередком шкідників і хвороб лісу.
- Лісові пожежі несуть величезні економічні і екологічні втрати.
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