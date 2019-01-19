У Броварах відбувся жіночий форум "Я – щаслива"

Бути успішною в кар’єрі та при цьому мати родинне щастя. Психологи, лікарі, підприємці та політики на жіночому форумі "Я – щаслива" ділилися своїми історіями успіху.

Кажуть, поєднувати кар'єру та будувати родину деяким представницям прекрасної статі заважають певні стереотипи, які існують у суспільстві та невпевненість у собі.

"Існує багато міфів, які успішні жінки, які в політиці, які займаються бізнесом, вони доводять прикладом, що можливо все. Головне – мати бажання. Коли в тебе не вистачає мотивації на себе, то треба вставати з дивана і робити щось для тих, кого любиш. Я роблю багато чого заради сина, батьків та тих, кого люблю", – розповіла ініціаторка жіночого форуму "Я – щаслива" Ірина Сисоєнко.

Психолог Оксана Діптан під час свого виступу зазначила, що аби досягти певного успіху, жінкам потрібно боротися із своїми страхами.

"Найбільший бар'єр – це страх перед невдачею, насамперед. Хтось боїться народжувати, щоб не втратити кар’єрний ріст. Є таке поняття – перерозподіл балансу. І жінка вміє балансувати", – сказала психолог, гештальт-терапевт Оксана Діптан.

"Українська жінка завжди щаслива тим, що в неї є діти і добра, порядна родина. Цей форум підіймає питання, які турбують не українських, а всіх жінок", – пояснила глядачка форуму Алла Левченко.

Під час форуму і учасниці, і глядачки могли поспілкуватися, ставити запитання та навіть зобразити, як саме виглядає жіноче щастя.