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      У Броварах відбувся жіночий форум "Я – щаслива"

      Нова тема 25

      Бути успішною в кар’єрі та при цьому мати родинне щастя. Психологи, лікарі, підприємці та політики на жіночому форумі "Я – щаслива" ділилися своїми історіями успіху.

      Кажуть, поєднувати кар'єру та будувати родину деяким представницям прекрасної статі заважають певні стереотипи, які існують у суспільстві та невпевненість у собі.

      "Існує багато міфів, які успішні жінки, які в політиці, які займаються бізнесом, вони доводять прикладом, що можливо все. Головне – мати бажання. Коли в тебе не вистачає мотивації на себе, то треба вставати з дивана і робити щось для тих, кого любиш. Я роблю багато чого заради сина, батьків та тих, кого люблю", – розповіла ініціаторка жіночого форуму "Я – щаслива" Ірина Сисоєнко.

      Психолог Оксана Діптан під час свого виступу зазначила, що аби досягти певного успіху, жінкам потрібно боротися із своїми страхами.

      "Найбільший бар'єр – це страх перед невдачею, насамперед. Хтось боїться народжувати, щоб не втратити кар’єрний ріст. Є таке поняття – перерозподіл балансу. І жінка вміє балансувати", – сказала психолог, гештальт-терапевт Оксана Діптан.

      "Українська жінка завжди щаслива тим, що в неї є діти і добра, порядна родина. Цей форум підіймає питання, які турбують не українських, а всіх жінок", – пояснила глядачка форуму Алла Левченко.

      Під час форуму і учасниці, і глядачки могли поспілкуватися, ставити запитання та навіть зобразити, як саме виглядає жіноче щастя.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 19 січня
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