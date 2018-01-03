У Чечні вбили головного поліцейського одного з відділень
22:54, 3 січня 1880 Читать новость на русском
У селі Автури в Чечні застрелили начальника місцевого відділення поліції Абубакара Устарханова.
Про це повідомляє прес-служба МВС у Чеченській Республіці.
Злочинець вистрелив поліцейському в спину, коли той виходив з продовольчого магазину.
Від отриманих вогнепальних поранень співробітник поліції помер.
За оперативною інформацією, напад скоїв раніше судимий уродженець Шалінського району.
Джерело: 24 Канал
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