У Чернівцях міська влада дозволила роботу ринків попри заборону МОЗу

Чернівецький міський виконавчий комітет схвалив рішення, яке дозволяє роботу продуктових ринків. Однак, воно суперечить постанові головного санітарного лікаря України про закриття ринків через карантинні обмеження.

За таке рішення проголосували усі члени виконавчого комітету, включно з мером Чернівців Олексієм Каспруком. Про це повідомляє місцева інформаційна агенція "АСС".

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Як дозволили працювати ринкам у Чернівцях

Проєкт рішення передбачає обмеження часу їхньої роботи: лише з 20:00 до 06:00. Окрім того, продавці зобов'язані дотримуватися всіх санітарно-епідеміологічних норм. Зокрема, підприємці мають новити маски, окуляри та рукавиці. Відвідувачі, у свою чергу, обов'язково повинні бути на ринках у масках.

Тим часом начальник юридичного відділу міської ради Олександр Шиба сказав, що виконком не може відновити роботу ринків. Як повідомляє Суспільне, за його словами, це перевищення повноважень. Водночас проєкт рішення сформулювали таким чином, ніби обмежують роботу ринків в нічний час, а не дозволяють її в денний.

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Перед тим в області два дні тривали протести місцевих підприємців, які вимагали від влади відкрити ринки. Міський голова Олексій Каспрук у коментарях протестувальникам зазначив, що ринки закрили рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій на вимогу головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Тому зрештою саме ця обласна комісія і повинна приймати рішення про відкриття, а не міська влада.

Водночас мер Чернівців, як і багато інших міських голів в Україні, заявив, що потрібно дозволити працювати продуктовим оптовим ринкам.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області наразі найбільша кількість випадків коронавірусу серед регіонів. Станом на 27 квітня підтвердено 1375 інфікувань, 60 осіб одужали, 32 – померли.

Закриття ринків в Україні

У постанові Кабміну про посилення карантинних заходів немає чіткої заборони на діяльність продуктових ринків.

Наприкінці березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко видав постанову, яка дозволяє роботу ринків за дотримання дистанції між людьми і переліку особливих санітарних умов. Уже через два тиджні – 13 квітня – Ляшко вирішив скасувати цю постанову через велику кількість зафіксованих порушень.

Протягом останнього тижня квітня у різних куточках України відбулися протести підприємців ринків. Вони перекривали дороги із вимогою дозволити роботу ринків. Зрештою в Офісі Президента анонсували, що незабаром 280 продовольчих ринків по всій Україні відкриють.