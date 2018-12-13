У чому небезпека фільтрів для води: пояснення медика

Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію.

Про це розповів кс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, передає УНН.

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"Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр", –розповів медик.

Фільтри для води можуть бути небезпечними

Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.

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