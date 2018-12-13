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      У чому небезпека фільтрів для води: пояснення медика

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      Небезпечні фільтри для води
      Небезпечні фільтри для води / politeka.net

      Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію.

      Про це розповів кс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, передає УНН. 

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      "Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр", –розповів медик.

      фільтри для водиФільтри для води можуть бути небезпечними 

      Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я наука Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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