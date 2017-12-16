У держбюджеті-2018 МВФ побачив значні ризики

У Міжнародному валютному фонді зазначають, що в державному бюджеті України на 2018-й рік закладені значні ризики.

Як пише Reuters, суттєві ризики в українському бюджеті на наступний рік в МВФ побачили у статті доходів, так і в статті витрат українського держбюджету.

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Міжнародний валютний фонд офіційно ще не оприлюднив свою оцінку відповідності держбюджету України на 2018-й рік фіскальним зобов'язаннями перед МВФ в рамках програми допомоги на 17,5 мільярдів доларів.

Після ухвалення Верховною Радою закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" голова відділення МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав, що МВФ досі оцінює законопроект і поправки до українського податкового кодексу.

До слова, вночі після голосування Верховною Радою за держбюджет-2018 Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.