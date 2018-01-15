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У Держстаті повідомили, на скільки подорожчали комунальні послуги у 2017 році

13:26, сьогодні 1199 Читать новость на русском
У 2017 році зросли ціни на всі види комунальних послуг
У 2017 році зросли ціни на всі види комунальних послуг / Фото з відкритих джерел

За минулий 2017 рік вартість житлово-комунальних послуг в Україні зросла на 10,6%. За рік, згідно з даними Державної служби статистики, ціни змінилися на всі види комунальних послуг.

Про це повідомляє портал domik.ua.

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Згідно зі статистичними даними, підвищення вартості житлово-комунальних послуг у грудні 2017 року до грудня 2016 року становило в середньому 10,6%. У період з січня до грудень 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року житлово-комунальні послуги подорожчали на 26,7%.

Найбільше за минулий рік зросли ціни на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій – на 47,5%. Вартість газу для населення змінилася найменше – на 1,2%.

При цьому в грудні 2017 року, у порівнянні з показниками листопада 2017 року, було зафіксовано зниження тарифів на холодне водопостачання і водовідведення.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зниження тарифів на тепло та гарячу воду для жителів Києва.

Теги: Новини України гроші комунальні послуги статистика
Джерело: 24 Канал
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