У Держстаті розповіли, на скільки зменшилось населення України за рік

У період з січня по жовтень 2017 року населення Україні зменшилося на 166,3 тисячі осіб.

Про це свідчать дані Державної служба статистики.

Чисельність населення країни на 1 листопада становила 42 мільйони 418 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 64 народжені людини", – йдеться у повідомленні.

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За цей період у країні народилося 306 372 дітей. Торік цей показник становив 332 194. За цей же період померло 477 525. Торік — 479 917.

Дані наведені без урахування даних з окупованих території Донбасу та анексованого Криму.