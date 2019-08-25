У Дніпрі діти облили бензином 8-річного хлопчика та підпалили: фото 18+

На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного Кирила Яцуна та підпалили. Зараз потерпілий перебуває у реанімації.

У дитини обпечено 35% тіла: постраждали голова, плече, стегна і ноги, повідомила у Facebook волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова.

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Вже за тиждень хлопчина мав йти до третього класу. Тепер у нього попереду низка операцій та реабілітація. Кирило – єдиний син у матері, батько помер.

Місцеві волонтери закликають не бути байдужими та оголосили збір коштів. А от причину такого вчинку неповнолітніми й хто за це відповідатиме, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці.

Напередодні у Запоріжжі 17-річна дівчина дістала кулю в обличчя. У неї випадково з рушниці батька вистрелила подруга. Зараз потерпіла перебуває в реанімації.