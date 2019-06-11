У Дніпрі екологічні активісти почали блокувати знесення дерев

У Дніпрі активісти почали блокувати роботи по знесенню дерев. Про це повідомила керівник Громадської формування з охорони громадського порядку "Екологічний патруль Дніпропетровської області" Тетяна Лампіка.

Як повідомив Обозреватель, за словами Лампіки, підстав для знесення існуючих дерев немає. За її словами, має місце нездорова ситуація, коли спочатку витрачаються гроші на знищення дерев, а потім на закупівлю за кордоном платанів за ціною від 3 тисяч євро за штуку

"Ми зафіксували факт знесення зелених насаджень на вулиці Короленка. Вулиця ця – в задовільному стані. Але міська рада вирішила реконструювати її разом з декількома іншими вулицями. Бюджет, виділений на реконструкцію, становить понад 100 мільйонів гривень. І за проектом, всі дерева на вулиці Короленка повинні бути знищені. А це нормальні здорові молоді дерева, що зафіксовано офіційними актами огляду. Спочатку бюджет використовується для того, щоб знищити ці дерева. А потім міськрада збирається купити за кордоном платани за ціною від 3 тисяч євро за штуку", – розповіла Лампіка.

Своє рішення зрубати всі дерева в міськраді, як розповіла керівник "Екологічного патруля", аргументують необхідністю зміни комунікацій – варіант підкоригувати план їх прокладання так, щоб не чіпати дерева, чиновниками не розглядається.

До того ж, за словами Лампіки, дніпровці вже турбуються про те, чи не стане ця реконструкція настільки ж затяжний, як ряд вже початих.

"У нас в стані реконструкції зараз знаходиться набережна. Вона повністю розбита, дерева викорчувані, всюди стирчить арматура. І так – вже три роки. Приблизно стільки ж в стадії реконструкції – новий міст. На нього списують гроші. Відкрита купа кримінальних справ з приводу того, що підрядники розікрали кошти і не виконали роботи – а "реконструкція" триває, гроші витрачаються. За році і більше реконструюють невеликі сквери", – переконана Лампіка.

За словами екозахисниці, подібна політика, коли під виглядом реконструкції або "омолодження" дерева просто дочиста знищуються, характерна для багатьох населених пунктів. У багатьох селах вирубку дерев взагалі проводять за рахунок екологічних фондів, створених для того, щоб захищати, в тому числі, і зелені насадження. При цьому, шкода від подібного варварського знищення дерев – колосальна. Адже головна функція дерев, особливо у великих містах з масою транспорту і потужною промисловістю – очищення повітря від чадних газів і важких металів.

За санітарно-екологічним нормам, в промислових містах на одного жителя має припадати 100-150 кв. м. зелених насаджень. Але при зростанні населення великих міст кількість дерев стрімко зменшується. Молоді ж саджанці зможуть повноцінно виконувати функції очищення лише через 30 років після посадки.