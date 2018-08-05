У Дніпрі нетверезий капітан катера врізався у ресторан

У Дніпрі водій катера, який перебував у нетверезому стані, врізався у ресторан. Аварія сталася близько опівночі, 5 серпня.

Про це повідомляє Інформатор. Читайте також: Біля берегів Швеції п'яний російський капітан посадив судно на мілину: відео Патрульна поліція виявила на судні капітана, який був в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти тест на драггері, але він відмовився.

Катер врізався в ресторан "Горець" / Фото "Інформатор"

капітан судна був у стані алкогольного сп'яніння

