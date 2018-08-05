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У Дніпрі нетверезий капітан катера врізався у ресторан

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Капітан катера врізався у ресторан
Капітан катера врізався у ресторан / Інформатор

У Дніпрі водій катера, який перебував у нетверезому стані, врізався у ресторан. Аварія сталася близько опівночі, 5 серпня.

Про це повідомляє Інформатор.

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Патрульна поліція виявила на судні капітана, який був в стані алкогольного сп'яніння.

Патрульні запропонували чоловікові пройти тест на драггері, але він відмовився.


Катер врізався в ресторан "Горець" / Фото "Інформатор"


капітан судна був у стані алкогольного сп'яніння
 

Теги: Новини України Новини Дніпра Водний транспорт Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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