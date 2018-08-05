У Дніпрі нетверезий капітан катера врізався у ресторан
У Дніпрі водій катера, який перебував у нетверезому стані, врізався у ресторан. Аварія сталася близько опівночі, 5 серпня.
Про це повідомляє Інформатор.
Читайте також: Біля берегів Швеції п'яний російський капітан посадив судно на мілину: відео
Патрульна поліція виявила на судні капітана, який був в стані алкогольного сп'яніння.
Патрульні запропонували чоловікові пройти тест на драггері, але він відмовився.
Катер врізався в ресторан "Горець" / Фото "Інформатор"
капітан судна був у стані алкогольного сп'яніння
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Фінал Кубка України відбудеться в Сумах22 липня 2016 , 22:22
Поточний склад "Реала" – найкращий за останні 20 років3 вересня 2016 , 10:30