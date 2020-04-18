У Дніпрі невідомі облили кислотою приблизно 20 авто: фото

Зловмисники у Дніпрі облили кислотою приблизно 20 автомобілів. Постраждав транспорт жителів вулиць Шодуарівської, Савкіна та Малиновського.

Про прикрий інцидент у Дніпрі повідомляє "Інформатор".

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Неприємний сюрприз чекав жителів вулиць Шодуарівської, Савкіна – там невідомі пошкодили 12 авто,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше таку ж проблему виявили водії на вулиці Малиновського.



Невідомі у Дніпрі облили 20 авто кислотою / Фото "Інформатора"

Власники пошкоджених автівок звернулися до правоохоронців. Про це повідомила інспекторка пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.

За її словами, у поліцію зателефонував один з потерпілих – власник автомобіля Toyota. Саме він розповів, що хулігани облили кислотою приблизно 20 автомобілів. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

Маршрут зловмисників: карта "Інформатора"