У Дніпрі невідомі облили кислотою приблизно 20 авто: фото
Зловмисники у Дніпрі облили кислотою приблизно 20 автомобілів. Постраждав транспорт жителів вулиць Шодуарівської, Савкіна та Малиновського.
Про прикрий інцидент у Дніпрі повідомляє "Інформатор".
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Неприємний сюрприз чекав жителів вулиць Шодуарівської, Савкіна – там невідомі пошкодили 12 авто,
– йдеться у повідомленні.
Пізніше таку ж проблему виявили водії на вулиці Малиновського.
Невідомі у Дніпрі облили 20 авто кислотою / Фото "Інформатора"
Власники пошкоджених автівок звернулися до правоохоронців. Про це повідомила інспекторка пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.
За її словами, у поліцію зателефонував один з потерпілих – власник автомобіля Toyota. Саме він розповів, що хулігани облили кислотою приблизно 20 автомобілів. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.
Маршрут зловмисників: карта "Інформатора"
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