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      У Дніпрі невідомі облили кислотою приблизно 20 авто: фото

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      У Дніпрі зловмисники облили кислотою 20 авто / dp.informator.ua

      Зловмисники у Дніпрі облили кислотою приблизно 20 автомобілів. Постраждав транспорт жителів вулиць Шодуарівської, Савкіна та Малиновського.

      Про прикрий інцидент у Дніпрі повідомляє "Інформатор".

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      Неприємний сюрприз чекав жителів вулиць Шодуарівської, Савкіна – там невідомі пошкодили 12 авто,
      – йдеться у повідомленні.

      Пізніше таку ж проблему виявили водії на вулиці Малиновського.


      Невідомі у Дніпрі облили 20 авто кислотою / Фото "Інформатора"

      Власники пошкоджених автівок звернулися до правоохоронців. Про це повідомила інспекторка пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.

      За її словами, у поліцію зателефонував один з потерпілих – власник автомобіля Toyota. Саме він розповів, що хулігани облили кислотою приблизно 20 автомобілів. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

      Маршрут зловмисників: карта "Інформатора"

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Поліція Транспорт Новини Дніпра
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