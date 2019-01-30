У Дніпрі невідомий чоловік обстріляв автомобіль з гранатомета
Інцидент стався у вівторок увечері, 29 січня, у Дніпрі. Невідомий чоловік вистрілив з ручного протитанкового гранатомета в позашляховик "Toyota". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
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Зазначається, що Соборний відділ поліції Дніпра отримав повідомлення про вибух о 21:00.
У поліції повідомили, що подія сталася на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного. На місце одразу прибули правоохоронці, які встановили, що внаслідок пострілу з гранатомета вибухнула передня частина позашляховика марки "Toyota Land Cruiser". Пасажири, які перебували у автомобілі, не постраждали.
Правоохоронці встановили, що внаслідок пострілу вибухнула передня частина авто
У відділі комунікації поліції Дніпропетровської області наголосили, що вживаються усі необхідні заходи для встановлення всіх обставин злочину.
Невідомий вистрілив у позашляховик з ручного протитанкового гранатомета
За фактом вибуху автомобіля у поліції відкрили кримінальне провадження за "Замах на вбивство".