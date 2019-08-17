У Дніпрі під час пожежі у будівлі обвалився дах: постраждали 3 рятувальників – фото

У покинутій будівлі на вулиці Вокзальній у Дніпрі трапилася пожежа. Під час її гасіння обвалився дах. Внаслідок інциденту постраждали троє місцевих рятувальників управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Дуже прикро, коли через зухвале недбальство або чиїсь навмисні дії своїм здоров'ям ризикують наші рятувальники, наголошує ДСНС.

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Командир відділення отримав забій правого колінного суглобу, а ще двоє рятувальників госпіталізовані для подальшого обстеження. Наразі загрози для їх життя немає. ДСНС виловлює сподівання на швидке одужання своїх працівників.

Усім нашим вогнеборцям ми бажаємо тільки безпечних чергувань. Бережіть себе, хлопці,

– зазначається у заяві Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Під час пожежі на рятувальників обвалився дах: фото