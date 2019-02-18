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      У Дніпрі шість чоловіків провалилися під кригу: фото

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      Рибалки провалилися під кригу
      Рибалки провалилися під кригу / dp.informator.ua

      У Дніпрі під кригу провалилися одразу 6 чоловіків. Один із них загинув, решту – рятувальники встигли дістати з води.

      Спершу надзвичайники отримали повідомлення про те, що на водосховищі тоне людина, передає "Інформатор".

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      З льодової пастки витягли 66-річного чоловіка. Але він помер у лікарні через сильне переохолодження.

      Під час проведення цієї рятувальники спецоперації, просто на очах співробітників ДСНС стався ще один інцидент. Неподалік від місця, де знаходилися рятувальники, одночасно під кригу пішли ще п'ять рибалок.

      ід рибалки
      Порятунок рибалок

      Кожен з них був не ближче, ніж 500 метрів від берега, через що діяти водолазам довелося максимально швидко. Від медичної допомоги вони відмовилися.

      Що робити, якщо ви провалилися під лід?Широко розкиньте руки по краях того місця, де проламався лід, та намагайтеся не зануритися з головою у воду.
      Намагайтеся не обламувати краї льоду і спробуйте повільно вибратися на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Треба розташувати своє тіло так, щоб воно займало найбільшу площу опори.

      Якщо виберетеся з льодового пролому, відкотіться від нього, а потім повзіть у сторону берега.

      Якщо ви помітили, що на льоду провалилася людина, повідомте їй, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку або фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них до людини, яка провалилась. При цьому не підповзайте до самого краю ополонки, адже ризикуєте теж опинитись у воді. Врятувати людину допоможуть ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі.

      Якщо ви не один (одна), тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте швидко, адже постраждалий швидко мерзне у крижаній воді.

      Подайте постраждалому підручний засіб, витягніть його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте постраждалого від вітру і якнайшвидше доставте у тепле місце, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ДСНС Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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