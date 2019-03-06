У Дніпрі спалахнула стрілянина: затримано кримінального авторитета і його поплічників

У Дніпрі 6 березня спалахнула стрілянина на перетині вулиць Троїцька і Старокозацька. Це сталося під час того, як спецпідрозділ КОРД затримали групу 4 людей. Один із затриманих – кримінальний авторитет Володимир Щегольков на прізвисько "Арієць".

Чотирьох затриманих молодиків поклали на асфальт обличчям вниз. Їх оточили правоохоронці. Ці особи можуть бути членами злочинного угруповання, причетного до підпалів.

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Фото з місця затримання у Дніпрі//Фото: 49000.com.ua

Під час затримання пролунали постріли. На склі автомобіля Porsche з боку водія видно сліди від куль.

Зараз правоохоронці перевіряють автомобілі на наявність зброї. На час проведення оперативних заходів вулицю Старокозацьку перекрили.

У поліції 24 каналу розповіли, що правоохоронці проводили на місці слідчі дії, проте не уточнили їх суть та справу, в межах якої все відбулося. Внаслідок події ніхто не постраждав.



Затримання зі стріляниною у Дніпрі//Фото: 49000.com.ua



Один із затриманих у Дніпрі//Фото: Opentv.media



Затримання у Дніпрі//Фото: Информатор



Сліди від куль на автомобілі після стрілянини у Дніпрі//Фото: Информатор

На Староказацкой спецподразделение КОРД Проводит задержание Опубліковано Информатор Середа, 6 березня 2019 р.

Що відомо про Володимира Щеголькова "Арійця"? Кримінальний авторитет був судимий 2000, 2003, 2008, 2010 роках у Криму. Відомий тим, що організував систему виїзду в’язнів з місць позбавлення волі. В цей час проводив зустрічі з "королями" злочинного світу.