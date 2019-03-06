У Дніпрі спалахнула стрілянина: затримано кримінального авторитета і його поплічників
У Дніпрі 6 березня спалахнула стрілянина на перетині вулиць Троїцька і Старокозацька. Це сталося під час того, як спецпідрозділ КОРД затримали групу 4 людей. Один із затриманих – кримінальний авторитет Володимир Щегольков на прізвисько "Арієць".
Чотирьох затриманих молодиків поклали на асфальт обличчям вниз. Їх оточили правоохоронці. Ці особи можуть бути членами злочинного угруповання, причетного до підпалів.
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Фото з місця затримання у Дніпрі//Фото: 49000.com.ua
Під час затримання пролунали постріли. На склі автомобіля Porsche з боку водія видно сліди від куль.
Зараз правоохоронці перевіряють автомобілі на наявність зброї. На час проведення оперативних заходів вулицю Старокозацьку перекрили.
У поліції 24 каналу розповіли, що правоохоронці проводили на місці слідчі дії, проте не уточнили їх суть та справу, в межах якої все відбулося. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Затримання зі стріляниною у Дніпрі//Фото: 49000.com.ua
Один із затриманих у Дніпрі//Фото: Opentv.media
Затримання у Дніпрі//Фото: Информатор
Сліди від куль на автомобілі після стрілянини у Дніпрі//Фото: Информатор
Що відомо про Володимира Щеголькова "Арійця"? Кримінальний авторитет був судимий 2000, 2003, 2008, 2010 роках у Криму. Відомий тим, що організував систему виїзду в’язнів з місць позбавлення волі. В цей час проводив зустрічі з "королями" злочинного світу.