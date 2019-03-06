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      У Дніпрі спалахнула стрілянина: затримано кримінального авторитета і його поплічників

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      У Дніпрі КОРД зі стріляниною затримав 4 людей, серед яких був кримінальний авторитет "Арієць"
      У Дніпрі КОРД зі стріляниною затримав 4 людей, серед яких був кримінальний авторитет "Арієць" / Opentv.media

      У Дніпрі 6 березня спалахнула стрілянина на перетині вулиць Троїцька і Старокозацька. Це сталося під час того, як спецпідрозділ КОРД затримали групу 4 людей. Один із затриманих – кримінальний авторитет Володимир Щегольков на прізвисько "Арієць".

      Чотирьох затриманих молодиків поклали на асфальт обличчям вниз. Їх оточили правоохоронці. Ці особи можуть бути членами злочинного угруповання, причетного до підпалів.

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      Дніпро стрілянина КОРД спецназ затримання
      Фото з місця затримання у Дніпрі//Фото: 49000.com.ua

      Під час затримання пролунали постріли. На склі автомобіля Porsche з боку водія видно сліди від куль.

      Зараз правоохоронці перевіряють автомобілі на наявність зброї. На час проведення оперативних заходів вулицю Старокозацьку перекрили.

      У поліції 24 каналу розповіли, що правоохоронці проводили на місці слідчі дії, проте не уточнили їх суть та справу, в межах якої все відбулося. Внаслідок події ніхто не постраждав.

      Дніпро стрілянина КОРД затримання поліція
      Затримання зі стріляниною у Дніпрі//Фото: 49000.com.ua

      Затриманий у Дніпрі
      Один із затриманих у Дніпрі//Фото: Opentv.media
      Дніпро стрілянина затримання поліція КОРД
      Затримання у Дніпрі//Фото: Информатор

      Стрілянина Дніпро
      Сліди від куль на автомобілі після стрілянини у Дніпрі//Фото: Информатор

      На Староказацкой спецподразделение КОРД Проводит задержание

      Опубліковано Информатор Середа, 6 березня 2019 р.

      Що відомо про Володимира Щеголькова "Арійця"? Кримінальний авторитет був судимий 2000, 2003, 2008, 2010 роках у Криму. Відомий тим, що організував систему виїзду в’язнів з місць позбавлення волі. В цей час проводив зустрічі з "королями" злочинного світу.

       

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      Теги: Новини України Зброя Кримінальні новини Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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